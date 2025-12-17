Continúan investigaciones por daño patrimonial en el Museo Barroco: Armenta

Que el gobierno estatal resolviera el saqueo más grande del siglo en el Museo Internacional del Barroco no significa que exista omisión; las investigaciones continúan por daño patrimonial y al erario de Puebla, puntualizó el gobernador Alejandro Armenta.

“En el museo hubo actos indebidos, a las obras de arte les colocaron chips y hay daños a obras cuyo costo es incalculable”, explicó el mandatario. Fue contundente al señalar que en el Gobierno del Estado quien comete un delito tiene que sujetarse a la ley, sea de la actual administración o de cualquier otra, hasta donde la ley alcance.

Lamentó que el Museo Internacional del Barroco representara una jubilación a perpetuidad para el viejo régimen, pues los gobiernos neoliberales engañaron al pueblo con deuda oculta y se enriquecieron con proyectos públicos privados.

En este contexto, el gobernador instruyó al titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, investigar de manera puntual los presuntos actos ilícitos ocurridos, relacionados con la adquisición de chips que ocasionaron daños a obras de arte. “El Museo Barroco significó un instrumento de saqueo institucionalizado que representaba una deuda monstruosa de catorce mil millones de pesos”.

Al respecto, precisó que dicho caso se encuentra bajo investigación por presunta falta administrativa y ya fue turnado al Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial para la posible sanción de las personas servidoras públicas involucradas.

Por último, respecto a la Universidad de las Bellas Artes, el gobernador Alejandro Armenta señaló que de los 500 mdp que se ahorraron durante el primer año de gobierno, se destinarán 100 mdp al inicio de este importante proyecto, como parte de un modelo de inclusión que abarca la Universidad de la Salud, la Universidad del Deporte y la Universidad de la Tecnología y Sostenibilidad.

La secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, señaló que con la directriz del gobernador Alejandro Armenta, la universidad será un espacio de formación, creación y libertad, que será una oportunidad histórica para las y los estudiantes, quienes encontrarán las condiciones para desarrollar su talento y aportar desde el arte una Puebla con identidad, cohesión social y paz.

En su oportunidad, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, reconoció que la Universidad de las Bellas Artes es una nueva oportunidad para las y los estudiantes que decidan prepararse de manera profesional en las artes como pintura, escultura, arquitectura, música, danza, literatura y cine.

