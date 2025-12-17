Trabajadoras sexuales denuncian 85 agresiones en Puebla este año

Las trabajadoras sexuales han recibido hasta 85 agresiones en lo que va del año por parte de la gente que pasa en la vía pública, pues les avientan agua, aceite y les escupen, además de insultos, informó Mariela González, representante de la asociación civil Chicas de la 14.

Consideró que las agresiones por parte de elementos municipales en la ciudad han disminuido, pero lamentó que la sociedad siga con sus ataques.

“Lamentablemente, el moralismo, los estigmas y todo esto han aumentado; a medida que nosotras empezamos a ser visibles, la sociedad empieza a discriminar“, declaró.

La activista hizo un llamado para que se frene la discriminación en contra de las mujeres que se dedican a ejercer el trabajo sexual, así como a personas trans.

En el marco del Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, exigieron justicia para este sector y que haya políticas públicas para legislar el trabajo sexual.

Por su parte, la diputada local Gabriela Chumacero afirmó que las agresiones hacia las trabajadoras sexuales escalan hasta la muerte. Recordó que en la agrupación que representa son 150 mujeres y han apoyado hasta 200 personas.

Mencionó que, debido a que en el Cabildo no se aprobó el reconocimiento del trabajo sexual en la capital poblana, emprendieron acercamiento con legisladores para impulsar una ley en el sector salud y del trabajo para reconocer el trabajo sexual en el estado.

