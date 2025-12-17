Lorenzo Rivera abre posibilidad de unidad en el PRI, pero mantiene postulación

El exalcalde de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava, aseguró que está dispuesto a formar parte de la planilla de unidad de otro aspirante a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque mantuvo firme su postulación para participar con su propia fórmula.

“Por supuesto que yo quiero, pero hay otros compañeros y otras compañeras, y estamos de aquí a mañana en ese proceso en el que podamos buscar unidad y podamos construir un PRI competitivo“, declaró en entrevista.

El priista insistió en que considera que tiene elementos y trayectoria, así como la capacidad para ser dirigente, pero abrió la posibilidad de “hacer equipo” con cualquiera de los que han levantado la mano y que se van a inscribir este jueves.

En este sentido, rechazó que haya una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con el huachicol, al asegurar que es un tema que “sacan” cada que ocupa un cargo.

“Es algo que han ido sacando en cada proceso en que yo participo, decirles que yo desconozco de ese tema, no he sido notificado oficialmente“, aseveró.

El priista afirmó que es una campaña de desprestigio y reiteró que ni ha sido notificado de ninguna aprehensión en su contra.

En redes sociales circuló un documento de una supuesta orden de aprehensión contra el priista por haber contratado a un policía municipal con antecedentes penales, la cual tiene fecha del 22 de marzo de 2024 por el juez de control José Luis Campillo González.

