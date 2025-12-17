Puebla solicita apoyo federal para ubicar y detener a “El Toñín”

El Gobierno de Puebla solicitó el apoyo de instancias de la Federación para la ubicación y detención de Antonio N, alias “El Toñín”, a quienes autoridades identifican como presunto generador de violencia en la zona conocida como el Triángulo Rojo.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González indicó que la dependencia investiga a dicho personaje por su presunta participación en los hechos de diciembre de 2024, cuando 4 elementos de la Marina sufrieron intento de linchamiento en Quecholac.

Indicó que, por ello han solicitado a las autoridades federales su apoyo para lograr la captura de El Toñín, quien supuestamente estaría vinculado a delitos como robo de combustible, lavado de dinero y homicidios.

Tal vez te interese: García Parra reprueba que llamen “afamado agricultor” a Antonio Valente

Por ello, aseguró que hay un seguimiento y petición a las autoridades federales para que se re realicen acciones coordinadas con el Estado que deriven en la detención de dicha persona.

El titular de @SSPGobPue, Francisco Sánchez González, informó que se solicitó a la Federación su intervención para realizar acciones coordinadas para que Antonio Martínez Fuentes, "El Toñín", sea detenido.



Confirma SSP que, dicho personaje "asiduo a las redes sociales", es… pic.twitter.com/s8jImKI7HJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 17, 2025

Habrá limpia en mercados

Por otra parte, el vicealmirante comentó que se reforzarán los operativos para recuperar espacios públicos como mercados y tianguis que se han convertido en “focos rojos” por la comisión de delitos como narcomenudeo y extorsión.

Señaló que tanto grupos delictivos como organizaciones de comerciantes controlan espacios dentro de los mercados y sus estacionamientos, en algunos casos para extorsionar a locatarios o empresas que descargan productos.

Ejemplificó la reciente detención de Braulio N., alias “El Lápiz” y una menor de 17 años, identificada como “La Pulga”, personas en Mercado Morales que dijeron pertenecer a una organización criminal de incidencia nacional.

Derivado de ello –dijo– se realizaron cateos donde fueron asegurados más de 160 envoltorios con posible droga, 15 cartuchos útiles calibre 30 milímetros y dinero en efectivo.

Te recomendamos: