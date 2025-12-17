Confirman reubicación del Teleférico; nuevo trayecto sería más largo

El coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra afirmó que la reubicación del Teleférico es un hecho, incluso adelantó que se hará más largo su trayecto, aunque sólo serviría para fines turísticos y no de transporte público.

En conferencia de prensa, el funcionario indicó que desmontar y reubicar las torres e infraestructura del Teleférico, costaría entre 50 y 60 millones de pesos.

Por ello, dijo que se está conciliando con el consorcio de empresas que se encargan del desarrollo del Cablebús para que ayuden al Estado con las maniobras para reubicar el Teleférico.

García Parra indicó que aún se analiza a dónde trasladar el Teleférico para que realmente tenga un beneficio como atracción turística, pero adelantó que su trayecto será mayor.

No obstante, mencionó que al ser un sistema de vaivén, no puede ser considerado como un medio de transporte similar al Cablebús que sí posee un sistema continuo.

Concilian deuda por CIS Angelópolis

En otro tema, García Parra confirmó que ya inició con la renegociación de la deuda por la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, la cual asciende a 4 mil 350 millones de pesos.

En ese sentido, comentó que se está haciendo una revisión para determinar qué le conviene más a la administración estatal, pues la terminación de la deuda de manera anticipada implica una “erogación fuerte” de recursos.

Incluso estimó que el Estado tendría que adelantar entre 2 mil 500 o 3 mil millones de pesos a los concesionarios Grupo Técnico Constructor, en sociedad con el grupo Alfa Proveedores y Contratistas de Puebla (Apycsa).

“Estamos haciendo una revisión con ellos para conciliar y ver qué podemos hacer para que los recursos públicos se inviertan mejor en Puebla”, enfatizó.

