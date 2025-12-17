Néstor Camarillo se ofrece para cualquier candidatura en elecciones 2027

El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo Medina, levantó la mano para cualquier candidatura a un cargo en las elecciones intermedias de 2027 si así lo decide la dirigente estatal Fedhra Suriano Corrales, quien dijo es la única que toma este tipo de decisiones en el partido.

El ex dirigente priista aseguró que puede ser candidato a diputado local, federal o presidente municipal de Puebla y prometió respetar si deciden no meterlo en la boleta del próximo año.

“En lo político, la que lleva las riendas del estado es la diputada Fedhra para que no nos confundamos, y yo desde aquí me vuelvo a poner a sus órdenes si en 2027, si ella lo cree prudente por estrategia política que yo compita en las elecciones, estoy a su disposición, no me hago chiquito ante cualquier candidatura”, comentó.

El neoemecista dijo que está dispuesto a apoyar a otros candidatos en caso de no recibir ninguna candidatura en cualquier colonia, sección o distrito como brigadista o para volantear en semáforos y mercados.

“Entiendo perfectamente que es momento de sumar y yo vengo a sumar, no vengo a sumir, vengo a sumar o a multiplicar, no vengo a dividir, eso no me enseñaron en mi casa”, aseveró.

El senador poblano dijo que buscan convertirse en la segunda fuerza política en el estado, meta que buscan cumplir en 2027, año que usarán como termómetro, para que sean sólo dos opciones para el electorado, entre el partido naranja como alternativa y Morena, la fuerza política en el poder.

Camarillo Medina refrendó su amistad con el exedil Eduardo Rivera Pérez y se lanzó de nueva cuenta contra la dirigencia del panista Mario Riestra Piña, al asegurar que está concentrado en atacar a los de su mismo partido e interesados en sumar a priistas, cuando tiene cuadros valiosos en su partido.

Reiteró que hay varios cuadros en el blanquiazul y el tricolor que pueden sumarse a MC, pero reiteró que sólo es una decisión de la diputada local Fedhra Suriano.

