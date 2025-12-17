Inauguran Oficina de Atención a Víctimas Indígenas y Afromexicanas en el norte de Puebla

Con un enfoque humanista y de derechos humanos, el gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta, puso en operación la Primera Oficina de Atención a Víctimas Indígenas y Afromexicanas en el municipio de Zacatlán, con el objetivo de garantizar una atención integral, cultural y con justicia.

La titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), Lizeth Gallegos Lozano, informó que la oficina otorgará asesoría jurídica en los municipios de la región norte como Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Cuautempan, Tepetzintla, Ahuacatlán, Ahuazotepec y Chiconcuautla, entre otros.

En línea con la política humanista de protección a las mujeres que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum desde el gobierno federal, la titular de la CEEAVI detalló que en Huauchinango se cuenta con una oficina de atención con representantes jurídicos, quienes hablan náhuatl y totonaco, a fin de garantizar la atención a víctimas. Anunció que se ampliará el número de criminólogos y victimólogos para fortalecer el primer contacto de ayuda.

Durante la mañanera, también se presentó la Muñeca Paz, quien será una bandera de prevención digital para que la voz y los derechos de las víctimas sean escuchadas a través de la CEEAVI; la iniciativa se impulsará en las 27 Microrregiones con el propósito de construir entornos justos y seguros.

