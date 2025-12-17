SMDIF Cuautlancingo entrega insumos alimentarios a 34 escuelas

La presidenta del Sistema Municipal DIF Cuautlancingo, Tere Alfaro, encabezó la entrega de insumos alimentarios en beneficio de 34 escuelas, como parte de las acciones en favor de la educación y la nutrición infantil, con el firme compromiso de fortalecer la alimentación y el bienestar de la niñez del municipio.

Durante esta entrega, 12 escuelas fueron beneficiadas bajo la modalidad de alimentación caliente, mientras que 22 recibieron apoyos correspondientes a la modalidad fría, garantizando así que las y los estudiantes cuenten con alimentos adecuados para su desarrollo integral y desempeño escolar.

Esto fue posible gracias a la suma de esfuerzos con el Sistema Estatal DIF y la Delegación Microrregión 18, para fortalecer los programas alimentarios que impactan directamente en la calidad de vida de las familias de Cuautlancingo.

La titular del SMDIF, Tere Alfaro, destacó que una alimentación escolar digna es clave para el crecimiento, aprendizaje y bienestar de la niñez, por lo que reafirmó su compromiso de seguir impulsando estrategias que fortalezcan el desarrollo integral de las y los estudiantes del municipio.

El DIF Cuautlancingo, en coordinación con el gobierno municipal que encabeza el presidente municipal Omar Muñoz, refrenda su compromiso de trabajar por amor a las familias promoviendo acciones que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y al fortalecimiento del tejido social.

