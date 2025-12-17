SEDIF Puebla entrega despensas, desayunos y obras en los 217 municipios

Con entrega de despensas, desayunos escolares y el fortalecimiento de infraestructura social en los 217 municipios de Puebla, durante el primer año de gestión del gobernador Alejandro Armenta, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) canalizó apoyos de equipamiento, alimentación y obras comunitarias a través de las 27 microrregiones del estado, en beneficio de miles de personas en situación de vulnerabilidad.

La indicación de la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, es llegar a los grupos en estado de vulnerabilidad para lograr familias fuertes y emprendedoras, toda vez que los beneficios están enfocados a equipamiento y reequipamiento de inmuebles como Desayunadores, Centros de Capacitación y Desarrollo, Estancias de Día y Centros de Rehabilitación Integral, así como la dispersión de despensas y desayunos en sus modalidades fríos y calientes para 17 mil 721 niñas, niños y adolescentes, expresó el titular de la dirección de delegaciones del organismo, Rigoberto Ortiz Osorio.

Entre los apoyos distribuidos a las familias en este año que se informa están las obras comunitarias con una inversión global de 64 millones 965 mil 799 pesos, monto que se traduce en más de 680 acciones que cambiarán la vida de los habitantes de cada uno de los 217 municipios. De igual manera, se entregaron un millón 130 mil despensas que correspondieron al programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 días y del programa de Atención a Grupos Vulnerables en beneficio de 703 mil personas; así como también se dieron desayunos en la modalidad fría y caliente.

Con una visión humanista y sensible, durante los últimos 12 meses se llevaron a cabo acciones coordinadas con el gobierno federal que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, con la firme convicción de ser una administración de territorio y no de escritorio.

