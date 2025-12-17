Buscan mejorar atención médica en penal femenil de Ciudad Serdán

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabaja de manera coordinada con el IMSS-Bienestar en Puebla para fortalecer la atención médica en el penal femenil de Ciudad Serdán, debido a que sus doctores cuentan con plaza de custodios.

En conferencia de titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, explicó que se realizará una reestructuración del organigrama del centro penitenciario, pues actualmente el personal médico cuenta con plazas de custodio, lo que significa salarios “poco atractivos” para especialistas.

Indicó que, si bien el penal femenil cuenta con instalaciones adecuadas para las mujeres privadas de su libertad, se requiere mejorar la atención médica y contar con especialistas.

Por ello, el vicealmirante comentó que sostuvo una reunión con el delegado del IMSS-Bienestar en Puebla, Gerónimo Lara Gálvez, para que este organismo gestione la asignación semanal de médicos especialistas que puedan atender las necesidades específicas de las internas.

Añadió que, además de la incorporación de especialistas, se busca mejorar el salario del personal médico general que labora en el penal, a fin de hacer más atractivas las plazas y fortalecer el servicio de salud.

También reconoció quejas sobre el servicio de alimentación en el penal femenil, por lo que aseguró que se revisarán los procesos de preparación, como en la cantidad de los alimentos, para mejorar la calidad y variedad de los mismos.

