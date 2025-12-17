UDLAP entrega reconocimientos por mejora continua en 2025

La Universidad de las Américas Puebla entregó un reconocimiento a sus áreas institucionales, que durante 2025 implementaron un proyecto de mejora continua de servicios o fortalecieron los procesos de soporte estudiantil, académico y/o administrativo que les permitieron brindar un mejor servicio a los usuarios bajo los objetivos estratégicos de la institución.

La UDLAP es una institución educativa que se distingue por realizar un continuo mejoramiento en sus servicios y procesos, los cuales se rigen bajo mecanismos de evaluación mediante el Programa de Mejora Continua, quien registra y da seguimiento a las acciones implementadas para finalmente reconocer a aquellos que contribuyen a la satisfacción de usuarios internos y externos bajo tres categorías: Mejoras Kaizen, Mejoras de Impacto al Proceso y Proyectos de Mejora.

De esa forma, este año se distinguieron 25 propuestas, a quienes el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, agradeció su esfuerzo ya que forma parte de la construcción de la mejor universidad privada de México, así como el de haber obtenido la reafirmación de la acreditación nivel IV ante la SACSCOC para el periodo 2025-2035 sin ninguna observación. “Cada uno de ustedes, con ese cambio y en esa mejora continua crean la institución que hoy somos: la universidad que verdaderamente da calidad, pero también calidez”, afirmó el Dr. Derbez Bautista.

La entrega de reconocimientos comenzó con la categoría Mejoras Kaisen, pequeñas acciones productoras de mejoras en forma gradual sin modificar sustancialmente un proceso, siendo 8 proyectos galardonados en torno a optimización de trámites, cobro de cuotas y digitalización de procesos. En Mejoras de Impacto al Proceso, labores que se realizan de forma gradual o radical, las cuales hacen que el proceso se modifique, se consideraron a 3 proyectos sobre gestión de recursos, optimización de registro de procesos y control. En Proyectos de Mejora, actividades de mejora que se realizan de forma radical, se reconocieron 14 propuestas en herramientas de seguridad, gestión de laboratorios, sistema de accesos, vinculación con egresados, procesos con estudiantes y control operativo.

Asimismo, se hizo una distinción especial a las mejoras sobresalientes por su impacto y calidad, como optimización de recursos, gestión de laboratorios, validación de reconocimientos, procesos con estudiantes, consolidación de herramientas de seguridad, vinculación con egresados, mantenimiento del campus, y digitalización de procesos y catálogos.

Hacia el final de la Ceremonia de Reconocimiento del Programa de Mejora Continua 2025, el Mtro. Juan José Rojas Villegas, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Mecánica de la UDLAP, resaltó que cada proyecto y cada resultado refleja la dedicación de quienes lo hicieron posible; sin embargo, no se puede quedar como está, se necesita un constante control o hacer un cambio si es necesario. “La mejora continua implica cuestionar si las acciones que aseguraron el éxito siguen siendo adecuadas, porque las condiciones cambian y lo que alguna vez fue óptimo puede adquirir ajustes para mantenerse vigente”, señaló.

Cabe comentar que la UDLAP seguirá destinando esfuerzos para mejorar todo el tiempo, tanto en sus áreas administrativas como académicas, para así asegurarse de que todo funcione bien para un mejor futuro de la institución y sus estudiantes.

