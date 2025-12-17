Estudiante Danza UDLAP destaca a nivel nacional e internacional

La estudiante de tercer semestre de la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Arlet Rubio Cepeda, brilló a nivel nacional e internacional al obtener el primer lugar en el Fiesta Feis de México, una de las competencias nacionales más relevantes de danza irlandesa, y al participar en una experiencia académica y artística en Phoenix, Arizona, fortaleciendo así su desarrollo profesional en escenarios internacionales.

“Llevaba varios años intentando ganar en esta categoría y siempre me quedaba muy cerca del primer lugar. Escuchar mi nombre como ganadora fue una satisfacción enorme por todo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que realizamos mis entrenadores y yo”, compartió Arlet Rubio Cepeda, quien practica danza irlandesa desde los seis años y que recientemente se colocó en el primer lugar de la categoría Preliminary Championship del Fiesta Feis de México.

Sobre el concurso, la estudiante de Danza de la UDLAP comentó que, bajo la organización de Drake School of Irish Dance México, este evento se llevó a cabo el pasado 1 de noviembre en el Colegio de Ingenieros Civiles de México con la presencia de bailarines de distintas escuelas del país. Asimismo, explicó que reconocida oficialmente por la Irish Dance Teachers Association of North America (IDTANA) y bajo los lineamientos de la Commission on Irish Dancing (CLRG), esta competencia evalúa técnica, estilo, ritmo, musicalidad y presencia escénica.

Posterior a este concurso, Arlet Rubio formó parte de un viaje artístico a Phoenix, Arizona, junto con Kinea Escuela de Danza y la compañía Quinto Elemento, bajo la dirección de Karina Cepeda. Como parte de esta experiencia, tuvo la oportunidad de presentarse en el Paradise Valley Community College (PVCC) bajo la dirección de la maestra Sonia Valle, así como de tomar una clase con la compañía del Ballet de Arizona, ampliando su panorama profesional y fortaleciendo su formación escénica y técnica.

Arlet es una destacada bailarina que, además de combinar su formación académica entre la Universidad de las Américas Puebla y Kinea Escuela de Danza, Drake Puebla y BYLD, cuenta con el Apoyo Educativo Artístico UDLAP, programa que impulsa a estudiantes con alto rendimiento y proyección artística.

Arlet Rubio Cepeda estudia la Licenciatura en Danza de la UDLAP.

