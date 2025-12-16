Danza UDLAP cierra semestre con presentaciones y colaboraciones

Como parte del cierre de un semestre marcado por una intensa actividad académica y artística, la Licenciatura en Danza de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) llevó a cabo una serie de presentaciones finales que reflejaron la formación integral y la creatividad que caracteriza a este programa.

Entre estas actividades destacaron dos propuestas que enriquecieron el cierre del semestre de Otoño 2025: la Muestra de procesos creativos y composición coreográfica y la presentación de ACTO, performance realizado por Danza UDLAP y la compañía brasileña Fragmentos.

Muestra de procesos creativos y composición coreográfica

El pasado 4 de diciembre de 2025, de 19:00 a 20:30 horas, en la Sala de Artes Escénicas AG106, se realizó la presentación correspondiente a la asignatura Composición coreográfica II, en la que la comunidad estudiantil compartió los resultados de sus procesos creativos.

En ese sentido, las piezas presentadas fueron creadas e interpretadas por: Bárbara Evangelista Romero, Fátima Martínez Escobedo, Frida Juárez, Lizbeth Meneses, Mayli Fernández, Mariana Ruiz y Victoria Rugerio, quienes en cada movimiento evidenciaron la investigación, la construcción del discurso escénico y la exploración de temas de interés personal y colectivo.

ACTO | Performance Danza UDLAP y Compañía Fragmentos

Por otro lado, el 3 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas y a las 15:00 horas, la explanada del Centro Estudiantil de la Universidad de las Américas Puebla fue escenario de ACTO | Performance Danza UDLAP y Cía. Fragmentos, una presentación que es resultado de una colaboración entre la Compañía de Danza UDLAP y la Compañía Fragmentos de Danza de Brasil.

La pieza, dirigida por Vanessa Macedo, directora artística de Danza UDLAP, fue el resultado de un proceso de creación compartida entre estudiantes de México y Brasil desarrollado a lo largo de dos días de ensayos intensivos. Al respecto, la maestra señaló que esta obra nació en Brasil, inspirada en un colectivo chileno que realizaba protestas contra el feminicidio y que hoy dialoga con las realidades de violencia que se viven en distintos países. “Esta pieza es una denuncia, una protesta y un reto para pensar cómo podemos estar juntas y juntos contra la violencia, y cómo mujeres y hombres podemos hacerlo con una voz única”, expresó la directora, invitando al público a reflexionar colectivamente desde el arte.

Con estas presentaciones, la Licenciatura en Danza de la UDLAP reafirma su compromiso con la formación artística de excelencia, la creación y el arte como herramienta de reflexión social. Si deseas conocer más sobre esta licenciatura, visita: https://www.udlap.mx/ofertaacademica/Danza.

Te recomendamos: