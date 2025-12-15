UDLAP firma convenio académico y profesional con AMEPRES

En el marco del Foro de Innovación Regulatoria y Ciencia Aplicada: Alineación con el Plan México, organizado en la Ciudad de México por la Escuela de Ciencias de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), se llevó a cabo la firma de un convenio con la Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria de la Industria de Insumos para la Salud (AMEPRES), el cual contempla la colaboración académica y profesional, el desarrollo conjunto de programas de educación continua y la participación en proyectos alineados con las necesidades del sector regulado.

La Dra. Lucila Isabel Castro Pastrana, decana de la Escuela de Ciencias de la UDLAP y la QFI. Carmen Margarita Rodríguez Cueva, presidenta de AMEPRES, firmaron el convenio, el cual tiene como objetivo la vinculación de docentes e investigadores, bajo la intención de tener por una vigencia inicial de cinco años la participación en proyectos y actividades alineadas con las necesidades del sector. “Este convenio representa un paso fundamental en la consolidación de alianzas estratégicas que fortalecen la calidad académica, científica y profesional de nuestros programas; además, nos permite avanzar en la construcción de un ecosistema de innovación que beneficia directamente a nuestros estudiantes, profesores y a la comunidad científica del país”, señaló la Dra. Castro Pastrana.

Asimismo, el Dr. Sergio Alberto Bernal Chávez, profesor del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y quien dará seguimiento al convenio por la UDLAP, señaló que el convenio permitirá actualizar y enriquecer los contenidos de los académicos de la institución educativa, incorporar tendencias regulatorias emergentes y participar en proyectos que fomenten la transferencia de conocimiento. “La colaboración con la AMEPRES refrenda nuestro compromiso con la formación de capital humano especializado, con el impulso de iniciativas que integran a la academia con la industria y las autoridades regulatorias”, añadió.

Con este convenio, los estudiantes se verán beneficiados mediante el acceso a actividades formativas alineadas con necesidades reales del sector regulado, así como a programas de capacitación, talleres especializados y seminarios impartidos por miembros de la AMEPRES. Además, esta colaboración favorecerá oportunidades de vinculación profesional, estancias y participación en proyectos que fortalecen su perfil competitivo.

Con esta alianza, la UDLAP reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación científica y el fortalecimiento de redes estratégicas que impulsan el avance regulatorio y la ciencia aplicada en México. Aunado a consolidar una formación integral que permite tanto a sus estudiantes como a sus egresados el poder incorporarse con mayor preparación a los ámbitos regulatorio, industrial y científico.

