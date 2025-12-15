Investigadores BUAP reciben Presea Estatal “Luis Rivera Terrazas” 2025

Por su destacada labor y contribución al desarrollo, fortalecimiento y avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades y la innovación en el estado, investigadores de la BUAP fueron galardonados con la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas” 2025, en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades, divulgación de la ciencia y tecnología e investigación aplicada.

Los galardonados son los doctores: Carlos Enrique Ochoa Velasco, en la categoría de Biología, Química, Ciencias de la Vida, Biotecnología, Ciencias Agropecuarias, Medicina y Ciencias de la Salud; Areli Montes Pérez, en Divulgación de la Ciencia y la Tecnología; Concepción Angélica Mendieta Ramírez, en Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Conducta; y Jorge Raúl Cerna Cortez, en la categoría Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

Carlos Enrique Ochoa Velasco es doctor en Ciencia de Alimentos por la Universidad de las Américas, actualmente es investigador adscrito a la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP y líder de equipo de trabajo con proyectos vinculados a la creación de alimentos funcionales. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), nivel III.

Areli Montes Pérez es doctora en Física Aplicada y maestra en Ciencias de la Optoelectrónica. Actualmente es académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y también miembro del SNII, nivel I. Destaca como colaboradora en proyectos de divulgación de ciencia para niños en comunidades vulnerables y es parte del núcleo académico del posgrado de la Maestría en Tecnologías en Materiales Avanzados Ecocampus BUAP. Sus áreas de especialidad son: Tomografía óptica, Interferometría, y Procesamiento digital de imágenes.

Concepción Angélica Mendieta Ramírez es doctora en Sociología por la BUAP, donde también hizo el posdoctorado en Educación, la Maestría en Ciencias Políticas y la Licenciatura en Derecho y en Ciencias de la Comunicación. Es líder del cuerpo académico consolidado Comunicación Política y forma parte del Comité Académico de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, además de ser miembro del SNII, nivel I.

El doctor Jorge Cerna Cortez se formó como licenciado en Química en la BUAP, hizo su maestría en Ingeniería con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad en el ITESM y se doctoró en Polímeros en el Centro de Investigación en Química Aplicada. Ha sido director de la Facultad de Ciencias Químicas y coordinador del Centro Avanzado de Pruebas Analíticas no Destructivas de la BUAP, un puente entre la industria y la ciencia aplicada.

Te recomendamos: