Toluca es bicampeón de la Liga MX en dramática tanda de penales

El Deportivo Toluca FC se coronó bicampeón de la Liga MX tras vencer 9-8 al Club Tigres en una tanda de penales de infarto en la final del Apertura 2025, disputada este 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez. Se suma a Pumas, León, Atlas y América como bicampeones en torneos cortos.

En la vuelta, los Diablos Rojos remontaron el 1-0 de la ida con un 2-1 en el partido de vuelta; Helinho abrió el marcador al minuto 40, Paulinho amplió al 52, mientras que Fernando Gorriarán había adelantado a los Felinos al 14. El empate global de 3-3 llevó todo al tiempo extra y los once pasos.

La histórica tanda sumó 22 penales cobrados, convirtiéndose en la más larga de una final en torneos cortos y superando los 14 de la final Toluca-Cruz Azul del Apertura 2008. El jugador Alexis Vega clavó el penal definitivo para sellar el 9-8.

Con este título, el equipo del Estado de México iguala al Club Deportivo Guadalajara con 12 campeonatos, quedando por debajo de América, que suma 16. Por su parte, el director Antonio Mohamed suma su quinto campeonato en la Liga MX.

