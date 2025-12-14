BUAP activa protocolos por primer caso de influenza A H3N2

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha ordenado la aplicación de medidas sanitarias para prevenir contagios en la casa de estudios ante el primer caso reportado de influenza A H3N2 subclado K en México, confirmado por la Secretaría de Salud Federal.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Institucional para la Prevención y Seguimiento de Enfermedades Infectocontagiosas alertó sobre el incremento de hospitalizaciones por esta variante en el extranjero y sus riesgos letales para adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Te puede interesar: Suben a dos los fallecidos por choque múltiple en la Vía Atlixcayotl

Desde la emisión del aviso y hasta nuevo aviso, estudiantes, personal académico y visitantes deberán usar cubrebocas de manera permanente en instalaciones universitarias, incluidas las Clínicas de Medicina Familiar, la Clínica Integral del Adulto Mayor (CIAM) y el Hospital Universitario de Puebla.

La máxima casa de estudios en Puebla recomendó la vacunación contra la influenza, especialmente para mayores de 60 años, niños, embarazadas, pacientes crónicos y personal sanitario de sus unidades médicas.

Editor: César A. García

Te recomendamos: