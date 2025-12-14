Congreso de Puebla realiza Primer Parlamento de Mujeres Jóvenes

En el Congreso de Puebla se llevó a cabo el Primer Parlamento Estatal de Mujeres Jóvenes, con la finalidad de abrir espacios de diálogo para las y los jóvenes, que permitan trazar una ruta de acción encaminada a fortalecer su participación en la vida pública y la toma de decisiones.

Durante su mensaje, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Xel Arianna Hernández García, reflexionó con las jóvenes sobre la importancia de intercambiar ideas, participar y prepararse, pues este es un gran momento para construir acciones en favor de las mujeres, que forman parte de la agenda pública del Estado y del país.

“Hoy, el Congreso tiene las puertas abiertas para hacer este tipo de eventos (…) y es importante empezar a participar en estos ejercicios para ver que en realidad no estamos tan lejos de la toma de decisiones. Es importante destacar que también hay una agenda muy marcada y muy presente para las mujeres”, señaló.

Por su parte, la subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez, destacó la necesidad de fomentar el interés y la participación activa de las mujeres jóvenes en la vida pública, política y legislativa, así como incidir en la implementación de acciones que permitan contar con un mejor presente y futuro.

