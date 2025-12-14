Choque múltiple paraliza la federal Puebla-Tehuacán por tres horas

Un accidente con tres vehículos generó intensa movilización de elementos de seguridad y tráfico vehicular durante tres horas este domingo en la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la entrada al Parque Estatal Flor del Bosque.

De acuerdo con los primeros reportes, dos automóviles chocaron de forma leve, pero un tercer vehículo los impactó por la parte trasera. Testigos señalaron que el conductor de un SEAT negro presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

Las unidades resultaron con daños totales. Personal de Tránsito de Amozoc acordonó la zona, mientras civiles detuvieron al conductor, quien intentó darse a la fuga. Grúas retiraron los vehículos para restablecer la circulación.

Volcadura de automóvil deja una persona prensada

Una volcadura registrada la noche del sábado alrededor de las 22:45 horas en el Periférico Ecológico, con dirección a Puebla-Tehuacán, dejó a una persona prensada en el interior del vehículo.

El automóvil con placas XTM-642-D de Tlaxcala volcó a la altura del Parque Estatal Flor del Bosque, quedando con las llantas hacia arriba. Testigos auxiliaron inmediatamente al ocupante masculino, quien recibió atención prehospitalaria de paramédicos.

La vialidad se cerró temporalmente para remover la unidad y trasladarla a un corralón, mientras se inician las indagatorias sobre las causas del percance. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima.

