Alejandro Armenta rinde cuentas a un año de gobierno en Puebla

Para garantizar que el bienestar llegue a todas las comunidades de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que su estrategia se basa en tres pilares: seguridad, justicia y riqueza comunitaria, por lo que las acciones durante su primer año de gobierno se enfocaron en ello.

Ante la secretaria federal de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, gobernadores e invitados, el mandatario realizó su rendición de cuentas a un año de haber asumido el cargo de titular del Ejecutivo estatal.

Resaltó que su causa y destino es el bienestar de Puebla, además de que el desarrollo ya no se mide en “obras faraónicas”.

A continuación se presenta una lista de acciones:

Seguridad Pública:

Este año, se destinó una inversión superior a los mil 240 millones de pesos en Seguridad Pública, que permitieron adquirir 237 nuevas patrullas equipadas con tecnología de geolocalización y comunicación táctica, distribuidas en las 27 microrregiones del estado, priorizando las zonas con mayor incidencia delictiva.

Asimismo, la instalación de 13 torres de videovigilancia inteligentes, dotadas con cámaras de alta resolución, sensores de movimiento y conexión directa al centro estratégico de seguridad C5.

Dichas acciones, además de la coordinación institucional, permitieron que Puebla registrara una reducción de los delitos de alto impacto de enero a diciembre del 2025.

29% robos a transportistas,

20% robos a transeúntes,

12% robos en casa habitación,

10% homicidios dolosos,

41% de feminicidios, y

11% desapariciones de personas.

#Puebla En materia de Seguridad Pública, el gobernador Alejandro Armenta destaca la inversión de mil 240 mdp en su primer año de administración, así como la adquisición de 237 patrullas y 13 torres de vigilancia. #AlejandroArmenta



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/DYS2ZUBce7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 13, 2025

Además, se creó la Policía Forestal, especializada en la protección de bosques y áreas naturales, combinando la vigilancia ambiental con la prevención de incendios, la detección de tala ilegal y la educación comunitaria en materia ecológica.

En suma, se atendieron más de 300 incendios en Puebla y se redujo un 64% la deforestación provocada por incendios.

Programa de obra comunitaria:

Con el programa de obra comunitaria “Por Amor a Puebla” se realizaron 5 mil obras en zonas de atención prioritaria en los 217 municipios, con una inversión de mil millones de pesos.

Actualmente, existen 19 mil 370 Comités de Obra que abarcan 12 vertientes, principalmente en educación, agua potable, salud, electrificación, drenaje, vivienda y fomento productivo.

Programa de alimentación escolar:

El Sistema Estatal DIF distribuye 51 millones de raciones alimenticias, lo que significa que cada mañana 534 mil niños y niñas poblanos reciben un desayuno caliente y nutritivo.

Salud:

Se concluyó la rehabilitación de la Casa de la Enfermera y el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) e inició la construcción de la Casa de Maternidad en Puebla, así como del Centro Integral de Rehabilitación y Especialidades (CREE).

Se atendieron 201 Casas de Salud en 87 municipios con equipamiento y mantenimiento integral, se dignificaron 7 hospitales comunitarios y mejoraron 21 Centros de Salud, IMSS Bienestar, con instrumental médico.

Educación:

En el ámbito educativo, destacó la construcción de cuatro sedes regionales de la Universidad de la Salud ubicadas en Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Yaonáhuac y Eloxochitlán, con el propósito de formar médicos, enfermeras y especialistas comprometidos con la medicina.

Deporte:

El mandatario destacó que su administración ha apostado por el deporte como una forma de prevenir la violencia; por ello invirtió 777 millones de pesos para impulsar a las y los campeones poblanos.

En ese sentido, resaltó la construcción de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla para tener un espacio para la formación de profesionales en distintas ramas.

#Puebla El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó la inversión de 777 mdp para fomentar y apoyar al deporte poblano.



Asimismo, enfatizó la construcción de la Universidad del Deporte y cuatro sedes de la Universidad de la Salud. #PazConBienestar



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/m3Dya4TNCT — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 13, 2025

Infraestructura:

Con una inversión histórica de 710 millones de pesos se adquirieron 14 módulos de maquinaria y 10 trenes de pavimentación, de los cuales cuatro ya están operando en la zona metropolitana de Puebla.

Con esta maquinaria, se atendieron 742 solicitudes provenientes de pavimentación de la infraestructura vial de la zona metropolitana que estaba destrozada.

En este año se pavimentaron 250 kilómetros lineales, equivalentes a cinco mil calles, incluidas 33 avenidas principales y diversas zonas afectadas por la lluvia, el abandono y el saqueo gubernamental del viejo régimen.

Asimismo, destacó la construcción del “Puente de la Transformación” en la zona conocida como La Panga, que conectará a Los Ángeles Tetela con Baltazar Tetela, San Baltazar, sobre la presa Manuel Ávila Camacho.

Movilidad sustentable:

Con el inicio de las 4 líneas del Cablebús en Puebla, la entidad se pone a la vanguardia nacional de movilidad innovadora y sustentable, con una inversión multianual de 6 mil millones de pesos, de los cuales este año se destinarán 742 millones de pesos.

También se puso en marcha el programa integral de reordenamiento y apoyo para la modernización del transporte público con 200 millones de pesos disponibles para el enganche de las nuevas unidades del transporte público.

Impulso al Campo:

En el primer año de su gestión, Alejandro Armenta realizó la inversión más grande en la historia del campo, superior a mil 630 millones de pesos, y el próximo año, dijo, será de mil 700 millones de pesos.

Con el programa Seguridad para el Campo se reactivó la producción agropecuaria en todas las microrregiones del estado con 27 módulos de maquinaria.

En total, son 725 equipos especializados, entre ellos drones, tractores, trilladoras y cosechadoras de primer mundo para atender el campo poblano.

Desarrollo Turístico:

Puebla se convirtió en la quinta entidad con mayor afluencia turística del país y la segunda más visitada entre los estados sin playa, contribuyendo así a la meta nacional de posicionar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo.

Se recibieron a 16 millones de visitantes y se alcanzó una derrama económica histórica de más de 18 mil millones de pesos, un crecimiento de casi el 10% respecto al año anterior, y la ocupación hotelera alcanzó el 50%, lo que representó casi 4 puntos porcentuales más con respecto al año anterior.

