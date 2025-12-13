SEGOB reconoce primer año de Alejandro Armenta en Puebla

La secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, representante personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció los resultados del primer año de gobierno estatal, ya que la coordinación es permanente, pues la presidenta le tiene un genuino cariño a Puebla y a los poblanos, lo que los asistentes retribuyeron al corear: “¡Presidenta, presidenta!”.

La secretaria federal externó su reconocimiento al gobernador, Alejandro Armenta, porque encabeza diariamente las reuniones de seguridad donde participan las fuerzas armadas, el sector empresarial, el poder judicial y los municipios. Enfatizó que es la mejor forma de demostrar el bienestar con la población. “Gracias por la sensibilidad en este tema, al que el Gobierno de México le da una importante relevancia”. Rosa Icela Rodríguez destacó las virtudes político-administrativas del gobernador Alejandro Armenta; es “movido, inteligente, entusiasta e innovador”. Agregó que es un digno representante de este importante estado, ya que facilita la acción del gobierno federal en Puebla.

La secretaria federal recordó las acciones conjuntas implementadas durante las lluvias atípicas del mes de octubre, al actuar de manera pronta e inmediata con el apoyo de la presidenta de México y de las fuerzas armadas. Las políticas y programas del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum priorizan la atención de quienes más apoyo necesitan, un esquema que se replica en el Estado de Puebla. “Por eso, nuestro reconocimiento y respaldo al gobernador Alejandro Armenta”.

Durante su informe, el gobernador Alejandro Armenta expresó que Puebla es un estado inmensamente rico que no ha avanzado durante décadas, ya que los gobiernos neoliberales nunca creyeron en los derechos del pueblo porque “su Dios es el dinero”. Subrayó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han dejado atrás décadas de rezago y desigualdad, fruto de la visión humanista del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Cuarta Transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no solo con sus prácticas, sino también con sus formas, en cómo se gobernaba; se trata ahora de seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio de la población, que gobernar no es para tener privilegios, sino una responsabilidad profundamente humana”, puntualizó.

En el Parque Metropolitano, teniendo de fondo al Museo Internacional del Barroco, el gobernador Alejandro Armenta sentenció que nunca más habrá un saqueo al erario como el de los gobiernos neoliberales. “Los gobiernos del viejo régimen saquearon nuestro estado. Nos encontramos hoy frente al Museo Internacional del Barroco, un edificio que durante años fue el símbolo del despilfarro, la corrupción y el abuso del poder”.

Alejandro Armenta defendió la aplicación del modelo del gobierno humanista de Puebla que erradica deudas y pasivos que dañaron las finanzas públicas y que significaron corrupción, despilfarro y abuso de poder. En un acto de rendición de cuentas con resultados y bienestar social, desglosó cómo el modelo de gobierno basado en la bioética social, justicia, seguridad y riqueza comunitaria se aplica en Puebla a través de ahorros sustanciales, para encauzar los recursos para el beneficio de las personas, en su primer año al frente del poder ejecutivo.

“Puebla pasó de ser un estado marcado por el huachicol a convertirse en un referente nacional en la recuperación de hidrocarburos robados, con más de 2 millones de litros recuperados en este año, gracias a la estrategia respaldada por PEMEX y con la estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y policías municipales”, expresó.

El gobernador anunció que para el 2026, el Museo Internacional del Barroco se transformará en el Centro de las Bellas Artes de Puebla, un recinto dedicado a la formación artística, la creación cultural y el acceso igualitario al arte y la cultura, “que formará a campeonas y campeones”.

En su discurso, el gobernador Alejandro Armenta rindió cuentas sobre los resultados en materia de Seguridad y Paz con el Plan Puebla Segura, Bienestar con el programa emblemático de Obra Comunitaria y el apoyo histórico al campo, salud pública, deporte para las y los jóvenes, economía incluyente, así como ciencia y tecnología. Especial atención mereció la respuesta rápida y oportuna para las comunidades afectadas por las lluvias de octubre en la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla en coordinación permanente con las fuerzas armadas y el gobierno federal.

El gobernador Alejandro Armenta selló su mensaje de rendición de cuentas ante los sectores sociales y representativos del estado: “Con orgullo hemos cumplido en equipo en esta fase. En este primer informe de gobierno vengo a rendir cuentas con resultados; sentamos juntos las bases del desarrollo para el segundo piso de la Cuarta Transformación. Un proyecto que reafirma nuestra soberanía, fortalece la vida pública y coloca a Puebla en la ruta del progreso que se merece, siempre bajo la directriz y el liderazgo de nuestra presidenta de México”.

Acompañaron al gobernador Alejandro Armenta durante su informe el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; representantes de los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala; el exgobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes; la senadora Liz Sánchez y el senador Ignacio Mier. También asistió el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el legislador federal, Pedro Haces; el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, e integrantes de la iniciativa privada.

