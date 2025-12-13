Cablebús en Puebla conectará puntos estratégicos con seguridad

La secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, colocaron la primera piedra para la construcción del Sistema de Transporte por Cable, que tendrá una inversión de 6 mil 752 millones de pesos.

El Sistema de Transporte por Cable es un medio innovador, inclusivo, protector del medio ambiente y seguro. Con esta obra de movilidad humana se cumplirá una de las promesas establecidas por el gobernador Alejandro Armenta, durante la campaña del 2024, a través de un transporte digno para miles de poblanas y poblanos.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, indicó que Puebla avanza en concordancia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha establecido que la movilidad segura, digna y eficiente son un eje fundamental del bienestar.

Con la certeza de brindar movilidad con dignidad, el secretario explicó que el proyecto comprende 13.61 kilómetros, trasladará entre mil y 2 mil 500 personas por hora, conformado por cuatro líneas y nueve estaciones. Serán instaladas 96 torres, en una primera etapa tendrá 154 cabinas y concluirá con 383 cabinas, con capacidad para 10 personas sentadas. La obra concluirá en el año 2029.

Este proyecto impactará a 45 colonias, con beneficio para 132 mil 306 habitantes, y de forma indirecta a 1.6 millones de personas.

El Sistema de Transporte por Cable contará con las siguientes líneas:

Línea 1:

CIS Angelópolis a Parque Juárez, con un tiempo de traslado de 8 minutos, en un recorrido de 2.61 kilómetros, con 3 estaciones.

Línea 2:

Parque Juárez a Xonaca, con un tiempo de traslado de 16 minutos, recorrido de 4.96 kilómetros y 3 estaciones.

Línea 3:

Xonaca a Cerro de Amalucan, con un tiempo de traslado de 15 minutos, recorrido de 4.75 kilómetros y 2 estaciones.

Línea 4:

Parque Biblioteca a Unidad Deportiva, con un tiempo de traslado de 5 minutos, recorrido de 1.29 kilómetros y 1 estación.

