Muere Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena, a los 86 años

El padre de Selena y fundador de Los Dinos, Abraham Quintanilla Jr., murió este sábado 13 de diciembre a los 86 años, según anunció su hijo A.B. en su cuenta de Instagram.

“Es con gran tristeza que les comparto que mi papá murió hoy“, escribió el productor musical durante esta mañana, quien no reveló la causa ni más detalles del fallecimiento.

Quintanilla Jr. fue mánager y mentor de la cantante Selena desde Los Dinos hasta su asesinato en 1995. La guio y manejó desde sus inicios familiares hasta su ascenso en el tex-mex.

Asimismo, produjo la película de 1997 con Jennifer López como Selena y Edward James Olmos como él mismo. También la serie de Netflix de 2020 y un documental en SxSW este año.

Tras la muerte de su hija, se dedicó a preservar y promover el legado de la “Reina de la música tejana”. En 2022 lanzó un álbum con tracks inéditos de su adolescencia, arreglados digitalmente.

La familia rechazó recientemente la solicitud de libertad condicional de Yolanda Saldívar, asesina de Selena, afirmando que preservarán su “memoria con dignidad y respeto“.

Fue Abraham Quintanilla Jr. quien formó la banda familiar “Selena y Los Dinos” en 1981, impulsado por el talento de sus hijos, donde Selena destacó e impulsó su carrera musical.

Editor: César A. García

