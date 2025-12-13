Estudiantes de Gastronomía BUAP ganan concurso ¡A chopear!

El triunfo y reconocimiento que obtuvieron las y los estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía en el concurso ¡A chopear! Reto culinario, organizado por La Gran Bodega y el Instituto de Estudios Universitarios, es un orgullo para la Facultad de Administración de la BUAP, porque refleja la formación profesional de sus estudiantes, señaló la directora de esta unidad académica, Guadalupe Morales Espíndola.

Acompañada de los estudiantes Ana Camila Álvarez del Río, Axel Omar Molina Reyes y Luis Edmundo Ruiz Ponce, quienes ganaron el primer lugar en este certamen gastronómico, la directora reconoció su talento y creatividad con platillos típicos del Día de Muertos, con los cuales superaron a competidores de otras escuelas de gastronomía.

“Tenemos la satisfacción de formar parte de una universidad que nos respalda”: Edmundo Ruiz

Los ganadores del premio ¡A chopear! Reto culinario, encabezados por el alumno de noveno semestre de la Licenciatura en Gastronomía, Luis Edmundo Ruiz Ponce, agradecieron el apoyo de directivos y docentes de la Facultad de Administración, quienes los orientaron para competir y obtener el primer lugar, consistente en un premio de 15 mil pesos para cada uno.

En su opinión, lo que les permitió ganar fue la elaboración de un tamal de cazuela, llamado así porque la masa se cuece para asegurar su consistencia, cuyo relleno fue mole de “chileajo”, una preparación de sabor picante.

Para acompañar el tamal de cazuela, prepararon un cóctel a base de tepache de guayaba y mezcal espadín, endulzado con piloncillo y jugo de limón, escarchando el vaso con sal de chapulín, tortilla quemada y guayaba confitada.

En cuanto al pan de muerto, incorporaron elementos tradicionales de Puebla. Se elaboró con manteca, huevo, azúcar, harina de maíz colorado y una infusión de anís, dátiles, clavo, nueces y canela para darle aroma. Como resultado, el pan obtuvo un tono morado.

Finalmente, el pan se acompañó con un dulce de ayocote —frijol producido en Puebla— y un adorno de palomitas caramelizadas de guayaba, además de un atole de mandarina y zanahoria.

Luis Edmundo Ruiz Ponce expresó su felicidad por el resultado obtenido con el platillo preparado para la celebración del Día de Muertos, que les permitió ganar el concurso ¡A chopear! Reto culinario.

“Todo lo que haces requiere sacrificios, pero cuando reconocen tu trabajo, sientes una satisfacción de formar parte de una facultad y de una institución, como la BUAP, que nos respalda”.

La doctora Morales Espíndola afirmó que triunfos —como el de los alumnos de la Licenciatura en Gastronomía, Camila, Axel y Edmundo— ponen en alto el nombre de la Facultad de Administración y de la BUAP, pues demuestran que se están formando profesionistas que aportarán al desarrollo del sector turístico y gastronómico del país.

Agregó que la facultad seguirá impulsando este tipo de iniciativas. “Vamos a programar cada uno de los concursos que se presentarán el próximo año, para que nuestra comunidad estudiantil esté bien preparada y nos represente para obtener excelentes resultados”.

La Licenciatura en Gastronomía cuenta con chefs de alto nivel académico, además de instalaciones de primera calidad, para que las y los estudiantes realicen sus prácticas y desarrollen su creatividad culinaria.

“Sabemos que los laboratorios de Gastronomía de la facultad están muy completos; sin embargo, vamos a invertir más recursos para equipar mejor estos espacios, con el fin de que nuestros estudiantes tengan los instrumentos necesarios para su formación profesional”, subrayó la directora.

Finalmente, felicitó a los jóvenes Ana Camila Álvarez del Río, Axel Omar Molina Reyes y Luis Edmundo Ruiz Ponce por haber obtenido este primer lugar en el concurso ¡A chopear! Reto culinario, triunfo que marca la pauta para garantizar a los estudiantes, no solo de Gastronomía, sino de otras licenciaturas, las herramientas para su formación profesional y hacer de la Facultad de Administración un referente de clase mundial.

