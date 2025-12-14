SMN reporta 31 ciclones en Temporada de Huracanes 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA informó que la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2025 registró un total de 31 fenómenos: 13 en Atlántico y 18 en Pacífico nororiental.

En el Atlántico surgieron ocho tormentas tropicales, un huracán categoría 2 y cuatro mayores (3-5); mientras que en el Pacífico, ocho tormentas, siete huracanes menores y tres mayores.

La temporada pegó con contrastes; en el Atlántico alternó calma con alta actividad ciclónica, sacando tres huracanes categoría 5 (Erin, Humberto, Melissa), segunda más activa detrás de 2005.

A su vez, en el Pacífico, el huracán Erick se formó como categoría 4 el 19 de junio, con la evolución más temprana registrada en la historia, siendo el evento más significado de este periodo.

Respecto al territorio nacional, ingresaron dos ciclones tropicales, cifra inferior al promedio de 1991-2020. Además, seis en el Pacífico rozaron costas sin pisar tierra, soltando lluvias, oleaje y viento.

De mayo a noviembre, se registraron 40 ondas tropicales, cifra ligeramente superior al promedio de 38. Julio y agosto fueron los más activos, con 11 cada uno, generando lluvias en el centro, occidente y sur.

El monzón mexicano 2025 se estiró hasta finales de septiembre, afectando Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. La canícula quemó el oriente, sureste, Golfo, Yucatán y el centro hasta mediados de septiembre.

La temporada ayudó a la recuperación de presas de agua en México; se estima que el almacenamiento nacional alcanzó un nivel máximo del 72%, superando el 2024. Más de 80 presas superaron el 100%.

