John Cena se retira de la WWE tras caer en su última lucha

El luchador estadounidense John Cena le ha dicho adiós a los cuadrileteros este sábado 13 de diciembre desde Washington D.C., Estados Unidos, tras caer en su último combate ante Gunther en el evento WWE Saturday Night’s Main Event.

Desde la Capital One Arena, su rival dominó el combate con una brutal potencia, desgastando físicamente a “The Champ”, quien en ningún momento desisitió ante los constantes golpes y ataques del luchador de origen austriaco.

“El Líder de la Cenation” armó su clásica remontada con un Five Knuckle Shuffle y un Attitude Adjustment, pero Gunther no sucumbió al ataque y logró safarse de la cuenta de tres, haciendo valer su apodo de “El General del Ring”.

La acción llegó incluso a las afueras del ring, donde Cena conectó su movida final en la mesa de comentarios. Posteriormente, regresó al encuadrado para volver a aplicarlo desde la segunda cuerda, sin lograr doblegar a su rival.

No obstante, Gunther reaccionó con un powerbomb seguido de un splash, que debilitó significativamente al nacido en Massachusetts. La lucha llegó a su clímax cuando el austriaco aplicó su movida final de sumisión, una sleeper hold.

Durante varios minutos se negó a rendirse, logró reaccionar y aplicó el último Attitude Adjustment de su carrera, pero su rival resistió y volvió a enganchar su castigo característico, sin piedad, contra el ahora exluchador de 48 años.

Finalmente, en un forcejeo desesperado y ante cánticos de “no te rindas“, con una armarga sonrisa, John Cena se rindió por primera vez en 21 años, dejando a la arena con un completo shock y marcando así el final a una carrera de 23 años.

La multitud pasó de abucheos a cánticos de “Gracias Cena” en segundos, comprendiendo que, por última vez, uno de los más grandes luchadores pisaba un ring. Tras el combate, el GOAT agradeció al público por asistir a su última lucha.

Antes de despedirse, el vestuario de la WWE salió para aplaudir y rendir un homenaje entre lágrimas y respeto a una figura que pasará a la historia como la cara principal de la empresa durante dos décadas y el único 17 veces campeón mundial.

Como gesto final, John Felix Anthony Cena dejó sus tenis, sus icónicas muñequeras y brazalete en el centro del ring, marcando el fin a una carrera de más de 20 años, en la que demostró ser un atleta sin igual y un “superhéroe del wrestling“.

