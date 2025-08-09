Guadalajara y Monterrey, posibles sedes para repechaje del Mundial 2026

Guadalajara y Monterrey podrían ser las sedes de los partidos de repechaje de cara a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció en sus redes sociales que el estado alojará un partido más, sumando cinco juegos oficiales en la región.

Amanecimos con buenas noticias:



Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del MUNDIAL.



CINCO JUEGOS OFICIALES EN LA MEJOR SEDE ¡PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL! 🦁⚽👊🏻 — Samuel García (@samuel_garcias) August 8, 2025

No obstante, hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) sobre las sedes de repechajes.

Seis selecciones serán las que disputen los últimos dos boletos para el Mundial: dos de Concacaf, una de Sudamérica, una de África, una de Asia y una de Oceanía.

De hacerse oficial, las semifinales y finales del repechaje se jugarían en el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA, de Monterrey de acuerdo a la posición en el ranking FIFA.

Asimismo, dichos partidos servirán al máximo organismo del fútbol para evaluar la logística de ambas ciudades rumbo a la próxima justa mundialista.

México albergará un total de 13 partidos oficiales del Mundial 2026: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

