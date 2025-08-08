MLS y Liga MX: estos serán los cuartos de final de la Leagues Cup

La Leagues Cup ha llegado a la etapa de cuartos de final, cumpliendo con algunas de las expectativas de los aficionados y con algunas sorpresas en la fase de grupos. Este torneo ha logrado atraer a un gran número de espectadores, apelando a la rivalidad entre las ligas mexicana y estadounidense.

Los partidos de esta fase están programados para llevarse a cabo el 19 y 20 de agosto.

Los equipos que disputarán esta fase de eliminación, son:

Seattle Sounders (MLS 1) vs Puebla (Liga MX 4)

(MLS 1) vs (Liga MX 4) Inter Miami (MLS 2) vs Tigres (Liga MX 3)

(MLS 2) vs (Liga MX 3) LA Galaxy (MLS 3) vs Pachuca (Liga MX 2)

(MLS 3) vs (Liga MX 2) Orlando City (MLS 4) vs Toluca (Liga MX 1)

Entre sorpresas y emociones, los equipos quedaron clasificados luego de esperar hasta el último minuto con la esperanza de que los resultados se fueran dando. Como en el caso del Puebla, que se coló en la cuarta plaza luego de que Juárez haya caído en penales tras empatar frente al NY Red Bull.

Con los recientes resultados y los últimos roces que han existido, el partido que más promete manter esa línea es el de Inter Miami vs Tigres, quienes por estado de forma y el nivel de plantillas, luce muy parejo.

Con el antecedente reciente de la Concacaf que acabó en victoria de los felinos, las figuras como Messi o Suárez buscarán equilibrar el historial de resultados.

Editor: Alejandro Villanueva

