Sancionan a Lamine Yamal y Lewandowski por normas antidopaje

Tras los incidentes del partido de vuelta entre el Barcelona y el Inter de Milán, la UEFA ya emitió las multas para jugadores, cuerpo técnico y equipo. Tras no cumplir con las reglas establecidas por el organismo para la recolección de pruebas en el control antidopaje, este no se tentó al momento de imponer un castigo a las infracciones del reglamento por parte de Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

La sanción consiste en un multa económica de 5 mil euros; y se fundamenta según los artículos 21.8 y 21.10, ambos futbolistas no cumplieron las instrucciones del Oficial de Control Antidopaje y no acudieron de forma inmediata al Puesto de Control. Ante esto, los estatutos son de tolerancia cero, y dejan en claro que bajo ninguna situación van a permitir que se evadan las normativas.

Además de los atacantes, también el cuerpo técnico culé recibió una penalización. El director técnico, Hansi Flick, y su auxiliar, Marcus Sorg, deberán pagar la cantidad de 20 mil euros cada uno, además de no poder dirigir el primer partido de la siguiente temporada de la Champions League.

Todo inició con una tarjeta amarilla recibida por Flick durante el segundo tiempo, y culminó con una declaración en la que recriminó el trabajo del silbante polaco, Szymon Marciniak. Ante esto, la UEFA declaró que no se respetaon los códigos base y generales de conducta.

El sorteo de la Champions League se dará a conocer el 28 de agosto, sin embargo, el banquillo del equipo catalán no podrá estrenarse bajo las órdenes de Flick y su segundo al mando. Un problemas tras otro que sigue preoucupando al interior de la directiva blaugrana.

Editor: Alejandro Villanueva

