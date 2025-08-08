Open AI lanza Chat GPT-5, su modelo de IA más avanzado

Open AI, compañía especializada en el desarrollo de inteligencia artificial, acaba de anunciar la salida de Chat GPT-5, la quinta versión de uno de los modelos del lenguaje más conocidos en el mundo.

La empresa lo presentó como el modelo de IA más inteligente y confiable del momento.

Esta nueva versión de IA ya no presentaría problemas de alucinaciones, es decir, fingir que sabe o tiene determinado tipo de información cuando no es así, te hará saber de inmediato que no tiene datos sobre lo que preguntas, parando en seco cualquier tipo de especulación errónea.

Por un lado, presenta mejoras en sus capacidades conversacionales y de razonamiento. Además, ofrece mejorías para el diseño de programas informáticos y realización de tareas complejas de ingeniería de software.

Otra cuestión que se destacó de esta versión es su competencia para brindar información en torno a cuestiones de salud, uno de los aspectos en los que suelen estar más interesados los usuarios. De manera que, el diseño del Chat GPT-5 contempla que este se esfuerce por entender sobre la salud del usuario y comportarse como si le importase.

Por el momento, se sabe que Chat GPT cuenta con 7 millones de personas suscritas, lo cuales no necesitarán que pagar cantidades que sobrepasen lo que actualmente pagan para tener acceso a la versión mejorada, pues el Chat GPT-5 será la versión predeterminada de Chat GPT para los usuarios registrados.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: