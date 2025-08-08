Puebla, segundo lugar en muertes por diabetes a nivel nacional

Puebla se ubicó como el segundo lugar a nivel nacional con la tasa más alta de muertes por diabetes mellitus, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el informe Estadísticas de Defunciones Registradas, publicado este viernes, se indica que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, tumores malignos, del hígado y cerebrovasculares se convirtieron en las cinco principales causas de muerte de las y los poblanos durante 2024.

La tasa estandarizada de fallecimientos por diabetes mellitus en el estado es de 112.8 casos por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del país, por debajo de Tabasco con 131.3 casos.

En 2024 fallecieron por enfermedades del corazón 10 mil 431 personas en Puebla, de las cuales 5 mil 262 fueron mujeres y 5 mil 169 hombres.

Por diabetes mellitus, los fallecimientos registrados fueron 7 mil 66 casos, de los cuales 3 mil 364 fueron mujeres y 3 mil 432 hombres.

Debido a tumores malignos, fallecieron 4 mil 361 personas, de las cuales 2 mil 434 eran mujeres y mil 927 hombres.

La cuarta causa de muerte por enfermedades del hígado, ya que fallecieron 2 mil 969 personas, 804 mujeres y la mayoría hombres.

En cuanto a la quinta causa de muerte en Puebla, 2 mil 3 personas fallecieron de enfermedades cerebrovasculares, de las cuales mil 37 son mujeres.

En los hombres, en lugar de las enfermedades cerebrovasculares, como quinta causa se mantienen con mayor incidencia los accidentes con 529 muertes.

