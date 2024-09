Sergio Salomón no permitirá riñas entre reos en cárceles de Puebla

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó su administración no avala ni permite las riñas entre personas privadas de la libertad, por lo que ya se investiga la golpiza a un recluso en el penal de San Miguel.

Esto luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observa a tres sujetos golpear de forma brutal a un recluso al interior de su celda, por supuestamente no cumplir con una cuota.

Al respecto, el mandatario confirmó los hechos y aseguró que ya se están realizando las investigaciones correspondientes para clarificar cuándo ocurrieron, pues la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) refirió que es probable que los hechos hayan sucedido en fechas pasadas luego de una valoración al hombre agredido, quien no presentaba lesiones internas o externas recientemente.

Sin embargo, Céspedes Peregrina indicó que su gobierno no avala este tipo de conductas en los centros penitenciarios, por lo que se tomarán las medidas necesarias para evitar que se repitan.

“Son cosas que nosotros no avalamos, no permitimos y vamos a ver si es en nuestros tiempos, pero es algo que debemos evitar a toda costa de que no se vuelva a repetir“, expresó.

La SSP abundó que las personas que participaron en la golpiza ya fueron identificadas, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigará lo ocurrido, pues indicó que existe la posibilidad de que los actos hayan sido “pre construidos por la víctima y los presuntos agresores”.

Esto a raíz del reciente aseguramiento de objetos prohibidos realizados al interior del Cereso.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos