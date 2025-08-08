Adrián Marcelo se disculpa con Mariana Rodríguez por violencia política

Adrián Marcelo ofreció disculpas públicas a Mariana Rodríguez luego de ser sancionado por el Tribunal Electoral de Nuevo León por violencia política en razón de género durante el proceso electoral de 2024.

El pasado 14 de mayo de 2024, el influencer publicó un video con comentarios que, de acuerdo con la autoridad, incurrieron en estereotipos de género que afectaron los derechos político-electorales de Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Monterrey.

A través de un video en sus redes, Marcelo aceptó que sus frases constituyeron violencia verbal y simbólica, reconociendo que obstaculizaron los derechos políticos de Mariana.

Además, señaló que, aunque el ejercicio del periodismo se encuentra protegido, debe respetar la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia.

La autoridad determinó que Adrián Marcelo usó estereotipos graves y no verificó el contenido de su entrevista. La sanción incluye también una multa de 30 mil pesos y garantías de no repetición.

Anteriormente, ya había expresado disculpas en abril de 2025, aunque hasta ahora Mariana Rodríguez no ha respondido públicamente a la disculpa.

