Actor de Superman se une al Servicio de Inmigración de EU

Dean Cain, conocido por interpretar a Superman en la serie de televisión de los años 90, anunció que se unirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El actor, de 59 años, publicó un video en su cuenta de Instagram invitando a unirse al ICE, señalando los incentivos ofrecidos por el gobierno, mientras se escucha la música de Superman en el fondo.

En entrevista con Fox News, declaró que tomará el juramento como agente del ICE lo antes posible. Mencionó que ya es ayudante del sheriff y agente de policía de reserva, y que busca apoyar la campaña del gobierno de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional ha eliminado el límite de edad para reclutar agentes y ofrece incentivos con bonos de hasta 50 mil dólares y reembolso en préstamos estudiantiles.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que planea contratar a 10 mil agentes adicionales, tras recibir alrededor de 80 mil solicitudes.

Cain señaló que hará lo que el director del ICE le indique, aunque puso en duda participar en redadas directamente. También comentó que no usará máscara durante sus actividades, pese a la preocupación de sus padres por su seguridad.

El anuncio se da ante el aumento en las detenciones migratorias bajo la administración de Trump, la cual ha generado controversia por su agresividad y alcance en todo el país.

El ex intérprete de Superman ha sido un abierto defensor del presidente estadounidense y ahora se compromete directamente con su política migratoria.

