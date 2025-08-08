EU duplica a 50 mdd la recompensa por Nicolás Maduro

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro ha aumentado a 50 millones de dólares.

En un video publicado en X, acusó a Maduro de presuntamente colaborar con cárteles como el de Sinaloa y el Tren de Aragua para introducir drogas y violencia a suelo estadounidense.

Bondi calificó al mandatario venezolano como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional, enfatizando que bajo la administración de Donald Trump, Maduro no escapará de la justicia.

Esta nueva cifra supera ampliamente las recompensas pasadas. Inicialmente, se estableció una suma de 15 millones de dólares, que el expresidente Joe Biden incrementó a 25 millones antes de dejar su cargo.

La medida es parte de la estrategia para enfrentar el narcotráfico y la corrupción vinculados al régimen venezolano, en medio de una crisis política y económica vigente en el país sudamericano.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

