Putin dispuesto a reunirse con Trump en los Emiratos Árabes

Este jueves 7 de agosto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó su disposición para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una cumbre bajo la cual ambos mandatarios puedan discutir, por un lado, las condiciones para poner fin a la guerra de Ucrania, y, por el otro, el trabajo en conjunto en asuntos relacionado con la economía de ambos países, como las inversiones en tierras raras.

Las declaraciones del presidente ruso se dieron tras la visita de Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, al Kremlin, para reunirse con el mandatario y Kirill Dmitriev, jefe del fondo soberano de Rusia.

Por otro lado, Vladimir Putin aprovecho la estancia del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, para afirmar que este le comentó su interés por organizar el encuentro entre ambos líderes. Asimismo, el mandatario ruso calificó dicho sitio como un lugar adecuado y neutro.

En relación al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la cabeza de gobierno ruso enfatizó que este estaría dispuesto a reunirse con él, no obstante, para ello primero deben darse ciertas condiciones, las cuales no existen por el momento, por lo que descartó que el mandatario ucraniano pueda participar en la cumbre con su homólogo estadounidense.

“Ya he dicho muchas veces que, en general, no tengo nada en contra. Esto es posible, pero para que esto suceda, deben crearse ciertas condiciones. Lamentablemente, aún estamos lejos de ello”, aseguró Vladimir Putin.

La reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump sería algo histórico, pues desde la Cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, antes de la guerra de Ucrania, no ha habido un acercamiento entre el presidente de Rusia y el de la Unión Americana.

