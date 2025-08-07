Senado y autoridades invitan a la 83.ª Gran Feria de la Manzana en Zacatlán

Desde el Senado de la República, la presidenta municipal de Zacatlán, la senadora del PT y la diputada federal, Bety Sánchez, Lizeth Sánchez y Maiella Gómez, respectivamente, invitaron a las y los senadores y a todo México a la 83.ª Gran Feria de la Manzana.

Este día en rueda de prensa ante los medios nacionales, se presentó la 83.ª Gran Feria de la Manzana, que se llevará del 9 al 17 de agosto con actividades deportivas, religiosas, culturales y una gran cartelera en el Teatro del Pueblo.

En su intervención, la senadora del PT, Liz Sánchez, destacó el trabajo que ha hecho la presidenta municipal, Bety Sánchez, el mismo que se reflejará en la feria.

También invitó a las y los mexicanos a visitar Zacatlán, para que constaten su grandeza, para que sean testigos de su cultura, historia, paisajes y gastronomía.

Por su parte, Bety Sánchez detalló las actividades que habrá del 9 al 17 de agosto, en especial las dedicadas a la virgen de la Asunción, pues recordó que es la patrona de los fruticultores y, además, Zacatlán ganó un premio por destino religioso gracias a la celebración del 15 de agosto en honor a la virgen.

También destacó el tradicional desfile de carros alegóricos, así como la procesión de luces. Y dijo que gracias a todas estas celebraciones, Zacatlán es uno de los mejores pueblos mágicos de México.

Por su parte, la diputada Maiella Gómez dijo que las personas deben conocer todas las tradiciones del municipio, en especial las gastronómicas como el tradicional pan de queso.

Todas ellas estuvieron acompañadas de Ximena 1.ª, reina electa de la 83.ª Gran Feria de la Manzana, y de Arleen Balderas, directora de Fomento Económico y Turismo del municipio.

