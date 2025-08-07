Jueza federal suspende obras de ampliación de “Alligator Alcatraz”

Una jueza federal de Florida ordenó la suspensión temporal de las obras de ampliación del centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” hasta evaluar sus posibles impactos medioambientales.

La decisión, emitida por la jueza Kathleen M. Williams tras dos días de audiencias en Miami, bloquea toda construcción adicional en el sitio durante al menos dos semanas.

El mandato no afecta las operaciones actuales del centro, pues la demanda se enfocó exclusivamente en la ampliación y no en la actividad existente.

El centro, ubicado en los Everglades, se encuentra en una zona de importantes humedales y hábitat de especies como caimanes, el cual se ha convertido en un símbolo polémico de las políticas migratorias de Trump.

La ampliación propuesta es parte de un plan para intensificar las detenciones y deportaciones de inmigrantes, no obstante, ha enfrentado críticas y preocupaciones debido al impacto en el ecosistema de esta región protegida.

