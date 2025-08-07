Aseguran 55 ejemplares de vida silvestre en Aguascalientes

En una inspección dentro de un comercio de mascotas en Aguascalientes, la Profepa encontró que varios ejemplares en venta se encuentran protegidos por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
El propietario no contaba con la acreditación legal de su procedencia ni presentó el plan de manejo requerido, por lo que se aseguraron 55 ejemplares de 20 especies.
Luego de una denuncia ciudadana, el pasado 17 de julio se constató la presencia de fauna silvestre nacional y exótica, incluyendo ranas, ajolotes, iguanas, tortugas, camaleones, serpientes, geckos, arácnidos y erizos.
Debido a la falta de documentación legal y plan de manejo, se aseguraron también 12 contenedores como peceras, terrarios y jaulas.
La institución inició el procedimiento jurídico administrativo correspondiente y exhortó a la ciudadanía a exigir la documentación que garantice la legalidad de estos ejemplares antes de cualquier compra.