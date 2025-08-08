Puebla avanza a cuartos de final de la Leagues Cup 2025

El Club Puebla aseguró su pase a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 tras la derrota de FC Juárez ante el New York Red Bulls en tanda de penales.

Previamente, el conjunto poblano había ganado 2-1 al CF Montréal. Esto ayudó a su clasificación como uno de los cuatro mejores equipos mexicanos en el torneo Liga MX-MLS.

La Franja dependía de una combinación de resultados: derrota de Pumas ante Inter de Miami, de Necaxa frente a Orlando City y de Juárez contra Red Bulls. Sorprendentemente, todo jugó a favor del Puebla, logrando su ansiado boleto.

Te puede interesar: Anuncian a los 30 nominados al Balón de Oro 2025

El partido contra Juárez fue dramático, con un gol tempranero de Dylan Nealis para New York y empate de Óscar Estupiñán casi al final, forzando los penales. El arquero Anthony Marcucci fue el héroe al detener dos disparos cruciales.

Puebla acompañará en cuartos a Toluca, Pachuca y Tigres como representantes mexicanos. Su rival será Seattle Sounders, en un duelo programado entre el 18 y el 20 de agosto en el Lumen Field de Seattle.

El rendimiento del equipo durante el torneo ha sido destacado, tomando en cuenta que tiene uno de los presupuestos más bajos de la Liga MX.

Ya estoy volviendo a hacer la 🧳 porque EL PUEBLOTA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL DE LA @LeaguesCup 🤩👊🏻



¡Esto es histórico para el 🔵⚪️, buscaremos poner en alto a 🇲🇽 y a Puebla en cualquier parte!#USALaFranja🇺🇸 #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/JkjX50Pelp — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) August 8, 2025

Te recomendamos: