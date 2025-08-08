UDLAP recibe a más de 2 mil 600 estudiantes de nuevo ingreso

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), reconocida como referente de la educación superior en México y el mundo, dio la bienvenida a la generación más grande de estudiantes de nuevo ingreso en este año que celebra los 85 años de su fundación y 55 años en Puebla. Esto consolida el crecimiento sostenido de una institución comprometida con la excelencia, innovación e impacto social.

La comunidad UDLAP se fortalece año con año y hoy traspasa fronteras y generaciones al recibir a estudiantes de licenciatura y posgrado provenientes de todo el país y el extranjero, que cursarán su programa académico en esta universidad, promoviendo el diálogo entre distintas formas de pensar con una visión multicultural, formando así ciudadanos del mundo con conciencia social.

La oferta académica de la UDLAP, acreditada nacional e internacionalmente, está respaldada por una facultad de prestigio, que se mantiene a la vanguardia y cuenta con experiencia en los campos de estudio e investigación más relevantes para la solución de problemáticas actuales.

El campus UDLAP es un ecosistema de enseñanza y formación integral que cuenta con infraestructura de clase mundial, tecnología de punta y plataformas digitales que propician el aprendizaje colaborativo en un ambiente seguro para su comunidad. Además, con la apertura de espacios como los nuevos laboratorios, el Digital Makerspace, las cabinas de audio, sala Dolby Atmos, el Centro de Análisis Económico y Estrategias de Inversión (CAEEI), eZona Maker, Idea Lab, junto con una renovada biblioteca, los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias que requiere la sociedad actual.

La excelencia es un estándar que define a la UDLAP y que la consolida como un referente de la educación superior en México y el mundo. Hoy, más estudiantes han aceptado el reto haciendo la diferencia al integrarse a una institución que transforma jóvenes en profesionales críticos, creativos e innovadores.

Te recomendamos: