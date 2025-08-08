Atlixco presenta La Elotada 2025, la fiesta del maíz

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, presentó La Elotada 2025, una celebración que enaltece al maíz, símbolo de la identidad y riqueza agrícola de Atlixco, donde en 2024 se cosecharon más de 10 mil toneladas en 4 mil 700 hectáreas.

La Elotada se realizará del 14 al 17 de agosto en el Centro de Convenciones, con 69 expositores, más de 20 mil asistentes esperados y una derrama económica de 4 millones de pesos.

Además, mantiene su compromiso ecológico, sin unicel y con materiales biodegradables.

¿Qué habrá en la Elotada?

Comida a base de maíz: elotes, esquites, tamales, crepas, pizza y má s.

s. Bebidas como pulque, cocteles y aguas frescas .

. Artesanías y productos locales .

. 48 horas continuas de actividades y espectáculos con talento local y regional.

Cartel estelar:

Jueves: Doble de Luis Miguel

Viernes: Banda 7/27

Sábado: Doble de Jenni Rivera

Domingo: Los Convictos de la Villa

¡No te lo pierdas! Vive la fiesta del maíz en Atlixco.

