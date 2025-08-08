Atlixco presenta La Elotada 2025, la fiesta del maíz

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, presentó La Elotada 2025, una celebración que enaltece al maíz, símbolo de la identidad y riqueza agrícola de Atlixco, donde en 2024 se cosecharon más de 10 mil toneladas en 4 mil 700 hectáreas.
La Elotada se realizará del 14 al 17 de agosto en el Centro de Convenciones, con 69 expositores, más de 20 mil asistentes esperados y una derrama económica de 4 millones de pesos.
Además, mantiene su compromiso ecológico, sin unicel y con materiales biodegradables.
¿Qué habrá en la Elotada?
- Comida a base de maíz: elotes, esquites, tamales, crepas, pizza y más.
- Bebidas como pulque, cocteles y aguas frescas.
- Artesanías y productos locales.
- 48 horas continuas de actividades y espectáculos con talento local y regional.
Cartel estelar:
Jueves: Doble de Luis Miguel
Viernes: Banda 7/27
Sábado: Doble de Jenni Rivera
Domingo: Los Convictos de la Villa
¡No te lo pierdas! Vive la fiesta del maíz en Atlixco.