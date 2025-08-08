Alcalde de Nogales confirma que EU le ha retirado su visa

El gobierno de Estados Unidos ha retirado la visa al alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim. Esta medida fue anunciada por el propio alcalde a través de un video en sus redes sociales.

En su mensaje, Gim expresó que se mantiene tranquilo y con la “conciencia en paz”, ya que no ha sido señalado por ninguna conducta indebida. Afirmó: “Hoy quiero hablarte sobre mi situación que se ha dado en torno a mi visa”.

El alcalde también rechazó que este hecho se trate de un escándalo, describiéndolo como un proceso administrativo que está enfrentando con responsabilidad y respeto. Aseguró que continúa ejerciendo sus funciones con normalidad.

Gim hizo un llamado a la unidad y a trabajar en conjunto, evitando confrontaciones políticas. “Les pido no caer en confrontaciones políticas. Trabajemos juntos sin divisiones. En favor de quienes más nos necesitan”, concluyó.

Es importante señalar que las razones por las que Estados Unidos puede cancelar una visa incluyen acciones como llevar armas, explosivos o drogas al ingresar al país, no declarar sumas de dinero mayores a 10 mil dólares, o utilizar la visa con fines de lucro.