UDLAP y CEEAVI signan convenio para prácticas y servicio social

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla (CEEAVI) establecieron una alianza que permitirá a los estudiantes de la institución educativa realizar sus prácticas profesionales y/o servicio social en este organismo, mientras el personal de la dependencia gubernamental podrá acceder al programa de apoyos educativos que ofrece la mejor universidad privada de México.

Es así como la firma de este convenio representa para la institución educativa una oportunidad invaluable para que sus estudiantes se integren a espacios donde se promueve la justicia, empatía y acompañamiento a quienes han sido víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos al poder realizar su servicio social o prácticas profesionales, así lo comentó el Mtro. Sergio Linares Pérez, director General Escolar de la UDLAP, durante el acto protocolario de la signatura del acuerdo.

“Agradecemos a la comisión por su apertura, disposición y confianza en el talento de nuestras y nuestros estudiantes, estamos convencidos de que esta colaboración fortalecerá su formación profesional y su sensibilidad social. A nombre de nuestra institución, reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta, ética y solidaria para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y humana”, expresó el Mtro. Sergio Linares.

Por su parte, la Lic. Lizeth Gallegos Lozano, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, resaltó que la firma del convenio es prioritaria para la dependencia a la cual representa, debido a que dentro del trabajo realizado en los 217 municipios del estado se necesita contar con jóvenes con ética, empáticos y sensibles a las problemáticas que aborda la Comisión, características que aseguró tienen los estudiantes de la UDLAP y por ello tendrán las puertas abiertas de la CEEAVI. Por otro lado, agradeció a las autoridades de la universidad la facilidad para poder cursar alguna maestría o diplomado, porque “entre más nos preparemos, daremos mejores resultados a los poblanos; es nuestra responsabilidad como autoridades y, en mi caso, como titular, el seguirnos preparando, y por supuesto que yo seré una de las primeras que dará el ejemplo”, señaló.

Es importante destacar que, con esta alianza estratégica, la UDLAP y la CEEAVI buscan generar un impacto positivo en la formación de futuros profesionales, comprometidos por el servicio y el bienestar de la sociedad poblana. Asimismo, este convenio representa un paso importante hacia una colaboración más estrecha entre el sector público y el educativo, la cual siempre será favorecedora para todo el Estado de Puebla.

Cabe comentar que durante esta firma de convenio estuvo presente por la CEEAVI su directora de Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas, la Abogada Lorena Medel García; el asesor de la titular, el Lic. Amado Falcón Inda y los asesores jurídicos Hugo Abraham Ortega Torres e Iván Luis Madera. Por la UDLAP estuvo el Mtro. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados; la Mtra. Sandra González Hernández, directora de Servicios Escolares y Becas; la Dra. María del Carmen Jiménez Munguía, directora de Control Escolar; la Mtra. Paola Soto Torres, directora de Prácticas en la Profesión y la Mtra. Claudia Lizbeth Guillén Hernández, directora de Educación Continua.

Te recomendamos: