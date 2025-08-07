Nuevo capítulo con el Dr. Alejandro Guevara en la IBERO Puebla

Un nuevo capítulo comienza en la IBERO Puebla, con un legado sólido y consciente que se nutre de una tradición educativa de más de 500 años. La Comunidad Ampliada le dio la bienvenida al Dr. Alejandro Guevara Sanginés, quien será el titular de la Rectoría por un periodo de cuatro años.

Los frutos cosechados durante los seis años del Rector saliente, el Mtro. Mario Patrón Sánchez y las prospectivas de esperanza, formación, investigación y vinculación que plantea el Dr. Guevara Sanginés se compartieron en una ceremonia emotiva, llena de celebración y en compañía de todas aquellas personas que confían en este proyecto educativo.

El Mtro. Mario Patrón Sánchez abrió este significativo momento. Su rectorado estuvo marcado por la pandemia y todos los retos que trajo consigo; a pesar de la complejidad del panorama, su gestión “entendió que solo desde la transformación del estado de cosas es posible reinterpretar y reformar pertinentemente las labores sustantivas de una Universidad”.

El también abogado y defensor de derechos humanos, se despidió de su Comunidad reconociendo que “juntas y juntos atravesamos seis años llenos de desafíos, varios de ellos inesperados y de enorme calado. Hoy creo que es legítimo sentirnos consolados por los frutos que hemos ayudado a cultivar. Me llevo en el corazón y en la memoria sus enseñanzas, su cariño y el ejemplo de su generosidad”.

“En nombre del futuro justo y digno que la humanidad merece, que no se conformen ni se abandonen al temor ni a cualquier forma de determinismo o conformismo”: Mtro. Mario Patrón

El prepósito provincial de la Compañía de Jesús en México, el P. Luis Gerardo Moro Madrid, SJ, agradeció al Mtro. Mario Patrón por su gestión, en la que “supo equilibrar la excelencia académica con el espíritu crítico que nos define como universidad jesuita”. Y agregó: “Incluso en los momentos más desafiantes, supiste acompañar con visión y cuidado a quienes forman parte de esta Casa de Estudios”.

De esta manera, dio la bienvenida al Dr. Alejandro Guevara, quien “encarna de manera ejemplar el perfil que esta Universidad necesita para afrontar los desafíos del presente y proyectarse hacia el futuro. Su amplia trayectoria académica nacional e internacional, su sólida formación en economía del desarrollo y políticas públicas, así como su experiencia como vicerrector Académico de la IBERO Ciudad de México, lo perfila como un líder preparado para esta encomienda”.

Además, nombró los ocho ejes rectores que encarna la misión de la IBERO Puebla en este momento: proyección institucional, innovación educativa, identidad, formación de un profesorado y personal comprometidos, fomento de una comunidad viva, pertinencia social en el sur-sureste, posicionamiento estratégico y matrícula, y viabilidad financiera.

“Somos hermandad, somos todos en unidad con la creación, y hacernos conscientes cotidianamente de este milagro vital es reconectar nuestra alma con la trascendencia.”: Dr. Alejandro Guevara

Por su parte, el ahora Rector de la Universidad Jesuita describió una gran misión de amor, humanidad y esperanza en su primer mensaje. Para el Dr. Guevara Sanginés, este camino comienza con “poner todo mi empeño, mi intelecto y mi entusiasmo en integrar equipos de trabajo en los que podamos potenciar los talentos de cada persona y, desde allí, impulsar una común-unidad al servicio de los demás”.

“Todos necesitamos de todos para salvarnos como humanidad. Y es solo gracias a la conexión con los otros, a través del esfuerzo conjunto, la empatía y la solidaridad, que formando comunidad podemos salir adelante”. Esta encomienda se extiende como un mensaje de construcción de esperanza, en la que la Comunidad Universitaria renueva su convicción de que mejorar el mundo es posible.

Te recomendamos: