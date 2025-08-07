Sujetos armados en Tehuacán acaban con la vida de un hombre

Durante la noche del miércoles, presuntos sicarios dispararon varias veces contra un hombre que viajaba en su camioneta en Tehuacán. La víctima murió mientras la unidad estaba en movimiento. Se presume que fue un ataque directo.

El hombre era perseguido por dos sujetos en motocicleta, quienes le dispararon en el Bulevar Socorro Romero. La camioneta, de color rojo, quedó detenida tras chocar contra un árbol en la colonia Santa Cecilia. Los agresores huyeron del lugar.

Testigos alertaron a emergencias. Paramédicos, policías locales, estatales y federales llegaron a la escena, quiene confirmaron la muerte del conductor, quien recibió al menos dos impactos de bala. Se desplegó un operativo para capturar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado inició investigaciones, realizó el levantamiento del cadáver y recogió más de diez casquillos en la zona resguardada. Actualmente no hay detenidos.

