Capturan a tres presuntos responsables de homicidio en la Puebla-Orizaba

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) confirmó la detención de tres hombres por su probable participación en el homicidio de dos personas durante un presunto asalto en la autopista Puebla-Orizaba.

Los arrestados fueron identificados como José N., alias “El Pantera”; Marco N.; y Daniel N., quienes cuentan con antecedentes penales. La captura ocurrió en el Centro Histórico de Puebla, luego de ubicar un vehículo vinculado al crimen.

Te puede interesar: Puebla realiza primera exhumación para entregar cuerpo identificado con necrodactiloscopia

Dentro del vehículo Nissan Versa gris se localizaron a los detenidos junto con un arma larga tipo AR15 y 20 cartuchos calibre .223 mm. José N. tiene historial por homicidio y secuestro; Marco N., por delitos contra la salud y robo; y Daniel N., por robo a transeúnte.

El delito que se les imputa contempla el homicidio de dos hombres y una persona herida en la autopista a la altura de Amozoc. Se espera que en breve sean presentados ante un Juez de Control para continuar con el proceso judicial.

#Seguridad 🚨 La SSP confirmó la detención de tres hombres presuntamente involucrados en un doble homicidio ocurrido en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Amozoc, fueron detenidos durante un operativo conjunto entre la Policía Estatal, la Secretaría de Marina y la SSC.… pic.twitter.com/KvYXqM76c2 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 7, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: