Supervisan rutas de evacuación en el Popocatépetl

Para garantizar la seguridad de los habitantes cercanos al volcán Popocatépetl, autoridades federales y estatales realizaron una supervisión conjunta de las rutas de evacuación. El objetivo es mantener estas vías en condiciones óptimas para cualquier contingencia.

Durante tres días, personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil revisó el estado de 10 caminos que utilizan ciudadanos de seis municipios vecinos al volcán, así como 11 localidades en zonas de riesgo moderado. Se verificó la señalética, posibles albergues y el protocolo de actuación gubernamental en caso de emergencia.

Bernabé López Santos, titular de Protección Civil estatal, explicó que la seguridad de los ciudadanos es prioridad del gobernador Alejandro Armenta.

Destacó la coordinación con autoridades municipales y secretarías de estado para fortalecer el comité de protección civil. Puebla ha sido evaluado con buenos resultados en la posible implementación del Programa Especial para Contingencias del volcán Popocatépetl.

En los próximos días, la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa visitará Puebla para presentar el diagnóstico de las rutas evaluadas. Estas acciones buscan continuar protegiendo a más de 56 mil 300 habitantes en zonas de peligro mayor y más de 72 mil 500 en zonas de riesgo moderado.

