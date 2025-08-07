SEDIF trabaja en rescate de valores con acciones y servicios: Ceci Arellano

“La formación de las hijas e hijos con valores empieza en las familias, no en las aulas escolares ni en quienes los cuidan”, afirmó la presidenta honoraria del Patronato, Ceci Arellano. Durante la conferencia “Transformando Familias con Principios y Valores”, impartida por el maestro Moisés Pérez Montejano, resaltó este punto fundamental.

Desde el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), se promueven principios y valores mediante cursos y talleres. Esto busca formar generaciones de personas exitosas y humanas, destacó Arellano.

“El ser indispensables en cosas materiales para con las hijas e hijos no los hará responsables, hay que enseñarles valores, porque en esa medida lo serán cuando formen sus propias familias”, agregó la presidenta del patronato.

Dirigiéndose a representantes de voluntariados de servicio público, pidió rescatar estos valores desde el seno familiar “Por Amor a las Familias”. Los invitó a continuar sus actividades con entrega y corazón para quienes más lo necesitan.

Además, agradeció el trabajo conjunto de los voluntariados. Destacó la entrega de 16 mil juguetes a niñas y niños en municipios alejados, como resultado gratificante de la suma de esfuerzos.

El maestro Moisés Pérez Montejano, Doctor Honoris Causa por la Universidad Palafoxiana de México, afirmó que la autoestima es la “puerta del mundo del éxito”.

Señaló que las acciones y programas sociales del SEDIF, los DIF municipales y los grupos voluntarios ayudan a mejorar el bienestar y las condiciones de vida de las familias.

