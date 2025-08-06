Avanza campaña “Libres y Sin Miedo” en RUTA

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado, en colaboración con el Organismo Público Descentralizado de Carreteras de Cuota-Puebla, brinda una atención eficiente a las usuarias de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), mediante la campaña “Libres y Sin Miedo”.

La administración estatal que encabeza el gobernador Alejandro Armenta mantiene su compromiso para erradicar el acoso hacia las mujeres en las unidades de transporte, y asegura que no será tolerado bajo ninguna circunstancia en Puebla.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira, mencionó que esta acción fortalece los canales de denuncia, asistencia y acompañamiento para víctimas de violencia y acoso en el transporte público, a través de la línea directa 222 232 3738. Asimismo, informó que durante los meses de junio y julio, se recibieron y atendieron 478 denuncias de mujeres.

Por su parte, la titular de Carreteras de Cuota-Puebla, Norma Layón Aarun, informó que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral que incluye la capacitación continua de los operadores de la RUTA en perspectiva de género, la instalación de violentómetros en unidades y paraderos, así como la promoción activa de una cultura de denuncia a través del 911 Telmujer y la línea directa.

El Gobierno estatal reafirma su propósito de impulsar acciones contundentes que garanticen que todas las mujeres puedan desplazarse libres y sin miedo.

